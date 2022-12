Engie : Impacts estimés des mesures de plafonnement

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie estime que les mesures de plafonnement pour limiter la rente inframarginale liée aux prix de l'électricité, adoptées dans plusieurs pays européens, représenteront un impact sur son EBIT entre 0,7 et 0,9 milliard d'euros en 2022 et entre 1,2 et 1,5 milliard en 2023.



La majeure partie en est liée aux activités nucléaires en France et en Belgique. L'impact sur le résultat net récurrent part du groupe est estimé entre 0,8 et un milliard d'euros en 2022 et entre 1,1 et 1,4 milliard en 2023.



Tout en confirmant ses objectifs 2022, Engie se réserve la possibilité de contester les taxes qui 'ne respecteraient pas le cadre légal existant et introduiraient une discrimination injustifiée entre opérateurs ou technologies, notamment en Belgique et en Italie'.



