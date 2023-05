Engie : Hausse de 30% de l'EBIT hors nucléaire trimestriel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie dévoile au titre des trois premiers mois de 2023, un EBIT hors nucléaire de 3,8 milliards d'euros, en croissance de 29,8% en brut et de 28,8% en organique, 'essentiellement lié à GEMS (Global Energy Management & Sales) et aux renouvelables'.



Le chiffre d'affaires s'élève à 29,2 milliards d'euros, en hausse de 14% en brut et 14,2% en organique. 'Notre modèle intégré a une nouvelle fois démontré sa capacité à tirer parti de conditions de marché favorables', selon sa directrice générale Catherine MacGregor.



Le groupe énergétique confirme sa guidance pour l'année 2023 avec un résultat net récurrent part du groupe et un EBIT hors nucléaire attendus dans le haut de leurs fourchettes respectives, allant de 3,4 à quatre milliards d'euros et de 6,6 à 7,6 milliards.



