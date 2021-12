Engie : Finalise la cession de 11,5% de GRTgaz

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie et la Société d'Infrastructures Gazières (SIG), véhicule d'investissement détenu par CNP Assurances et la Caisse des Dépôts, ont finalisé l'acquisition d'une participation de 11,5% du capital de GRTgaz par SIG auprès d'Engie pour un montant de 1,1 milliard d'euros.



Avec cette opération, SIG détient désormais près de 39%, Engie conservant 61%.



Cette acquisition inclut pour SIG la cession de 17,8% dans Elengy en échange de nouvelles actions GRTgaz et permet de simplifier la structure actionnariale de GRTgaz qui détient à l'issue de cette opération 100% d'Elengy.



