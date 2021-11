Engie : En négociations pour céder Equans à Bouygues

(CercleFinance.com) - Engie annonce être entré en négociations exclusives avec Bouygues pour la cession de 100% d'Equans, cession qui 'contribue à la simplification du groupe et lui permettra de se concentrer sur l'accélération de ses investissements dans ses activités coeur'.



L'offre ferme et engageante de la part du conglomérat valorise 100% d'Equans à 7,1 milliards d'euros en valeur d'entreprise et réduira de sept milliards d'euros la dette nette économique du groupe énergétique.



La finalisation de la cession est attendue au second semestre 2022, sous réserve de l'obtention des autorisations des autorités réglementaires et de la levée des conditions suspensives usuelles.



