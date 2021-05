Engie : En léger repli après la cession d'actions GTT

(CercleFinance.com) - Engie cède près de 1% après avoir finalisé la cession de 3,7 millions d'actions GTT, au prix de 67 euros par action, et ainsi levé environ 248 millions d'euros dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



Le groupe a aussi émis pour 290 millions d'euros d'obligations à coupon zéro échangeables en actions GTT, d'une maturité de trois ans, avec un prix d'échange de 78,25 euros. Il conserverait, en cas d'échange intégral des obligations, environ 20% du capital de GTT.



'Cette transaction s'inscrit dans la stratégie du groupe qui vise à simplifier ses activités et à se focaliser sur ses métiers principaux', explique la directrice générale du groupe énergétique, Catherine MacGregor.



