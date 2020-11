Engie : Émission et rachat d'obligations hybrides

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce l'émission, le jeudi 19 novembre, d'un emprunt obligataire hybride de 850 millions d'euros sous format d'obligation verte. Les titres portent un coupon annuel de 1,5%, soit le niveau le plus bas jamais atteint par une entreprise pour une maturité de 8 ans.



La prime de nouvelle émission, 0,25% en dessous du prix du marché secondaire, est également l'une des plus basse jamais observée sur le marché, assure Engie.



Concomitamment, le groupe a lancé une offre de rachat sur trois de ses obligations hybrides en cours. L'offre, clôturée le 25 novembre 2020, a permis à Engie de racheter 850 millions d'euros d'obligations existantes, soit un montant égal au montant de la nouvelle émission.



L'opération permet à Engie d'allonger la maturité de sa dette hybride de 1,1 an tout en réduisant son coût récurrent de 0,30% à encours inchangé.











