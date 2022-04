Engie : Deutsche Bank relève son conseil à l'achat

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a relevé lundi son conseil sur le titre Engie, passant de 'conserver' à 'achat, avec un objectif de cours inchangé de 14 euros.



Dans une note sectorielle, le courtier fait remarquer que le titre sous-performe le secteur énergétique européen depuis plusieurs années en dépit d'une amélioration de ses fondamentaux.



Dans son étude, Deutsche Bank cite également toute une série d'autres facteurs, allant de la discipline financière imposée par la nouvelle équipe de management à la perspective d'une extension de la durée de vie des centrales nucléaires belges exploitées par le groupe.



Surtout, le broker note que le titre Engie se traite sur la base d'un PER de seulement 7,8x à horizon 2023, ce qui constitue de loin le plus faible multiple du secteur alors que les autres groupes de services collectifs se négocient en moyenne sur la base d'un PER de presque 13x, conclut-il.



