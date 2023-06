Engie : Deutsche Bank réduit son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Deutsche Bank a ramené vendredi son objectif de cours sur Engie de 17 à 16,5 euros, estimant que l'accord conclu avec l'Etat belge dans le nucléaire s'était fait à un certain coût.



Pour rappel, le groupe énergétique a annoncé hier avoir convenu avec le gouvernement belge de prolonger la durée de vie de deux de ses centrales nucléaires, un accord qui s'accompagne de la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets.



'Cet accord écarte un risque majeur pour le titre, mais il se fait aussi sur la base d'une prime significative par rapport à la valeur comptable de ses provisions pour le nucléaire', souligne le broker.



L'augmentation de ces engagements va correspondre à un montant de l'ordre de 4,5 milliards d'euros (soit 1,9 euro par action), très supérieur aux deux milliards d'euros que le courtier anticipait de son côté.



DB maintient malgré tout sa recommandation d'achat sur le titre.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.