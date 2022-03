Engie : Détient moins de 25% du capital de GTT

(CercleFinance.com) - Engie a déclaré à l'AMF avoir franchi en baisse, le 23 mars 2022, les seuils de 30% et 25% du capital et des droits de vote de la société GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ (GTT) et détenir, directement et indirectement, par l'intermédiaire des sociétés GDF International et Sperans qu'elle contrôle, 21,45% du capital et des droits de vote de cette société.



Ce franchissement de seuils résulte d'une cession d'actions GAZTRANSPORT ET TECHNIGAZ hors marché par la société Engie dans le cadre d'un placement privé par voie de construction accélérée d'un livre d'ordres.



