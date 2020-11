Engie : Création d'une société commune avec Fiat Chrysler

(CercleFinance.com) - Fiat Chrysler Automobiles et Engie EPS ont signé un protocole d'accord pour la création d'une joint venture, dans le domaine de la mobilité électrique en Europe.



' Les deux groupes unissent leurs forces pour avancer dans la nouvelle ère d'une mobilité plus durable, en proposant des solutions et des services innovants pour rendre l'accès à la mobilité électrique facile et pratique pour tous ' indique Engie.



La nouvelle société proposera une gamme complète de produits et de solutions pour les conducteurs de véhicules électriques, comme des infrastructures de recharge résidentielles, commerciales et publiques, ainsi que des offres d'énergie verte.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel