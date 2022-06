Engie : Création d'un parc photovoltaïque en Roumanie

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Saint-Gobain Roumanie et Engie Romania signent un partenariat pour construire le plus grand parc photovoltaïque du pays.



Le parc de 140 000 m2 regroupe plus de 15 000 panneaux solaires. Il est entièrement dédié à l'alimentation du site industriel de Călăraşi.



Le parc énergétique annonce une puissance maximale de 8,6 mégawatts crête (MWc). De quoi produire jusqu'à 14 000 mégawatts-heure (MWh) chaque année, soit la consommation annuelle moyenne de 1 500 logements.



Cette énergie décarbonée fournira 20% des besoins de l'usine de fabrication de verre de Călăraşi et permettra de réduire l'empreinte carbone du site de 2 400 tonnes par an.



