Engie : Contrat 'significatif' auprès de l'armée britannique

(CercleFinance.com) - Serco a annoncé lundi que la coentreprise qu'il détient avec le français Engie avait remporté un contrat 'significatif' auprès de l'armée britannique.



Le spécialiste de l'externalisation explique dans un communiqué que la valeur totale de ce contrat pourrait atteindre quelque 3,4 milliards de livres (environ cinq milliards d'euros) au terme des sept années prévues dans le cadre de l'accord.



La phase 'basique' de ce contrat décroché auprès du Ministère britannique de la défense est, elle, estimée autour de 900 millions de livres (environ 1,05 milliard d'euros).



La coentreprise de Serco et Suez, baptisée 'Vivo', sera notamment chargée de fournir des services de maintenance et des vérifications de sécurité réglementaires pour des infrastructures de défense situées en Grande-Bretagne.



