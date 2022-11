Engie : Contrat de vente d'électricité verte à Google

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce la conclusion avec Google d'un contrat pourtant sur la fourniture d'électricité (Corporate PPA) de 100MW, d'une durée de 12ans, dans le cadre du développement de l'éolien offshore du projet MorayWest.



Il est prévu qu'Engie fournisse à Google plus de 5TWh d'énergie verte provenant du projet MorayWest, un parc éolien offshore de près de 900MW, dont la mise en service est prévuedès 2025.



Situé au large de l'Ecosse, MorayWest fait partie du portefeuille en développement d'OceanWinds, joint-venture détenue à 50/50 par EDPR Renewables et ENGIE, dédiée à l'éolien offshore.



'Ce nouvel investissement dans les énergies renouvelables britanniques nous rapproche un peu plus de notre objectif de fonctionnement total avec de l'énergie décarbonée d'ici 2030, et signifie qu'en 2025 le Royaume-Uni fonctionnera grâce à une énergie décarbonée à 90% ou presque', indique Matt Brittin, Président de GoogleEMEA.



