Engie : Cession des parts dans Suez à Veolia

(CercleFinance.com) - Engie indique que son conseil d'administration a accepté l'offre de rachat par Veolia d'une participation de 29,9% dans Suez pour un prix de 18 euros par action, soit une prime de 75% par rapport au cours non-affecté du 30 juillet, payé immédiatement en numéraire.



Il a pris acte de l'ensemble des engagements pris par Veolia et notamment de son engagement inconditionnel de ne pas déposer d'OPA hostile à l'issue de l'acquisition de la participation, et des échanges entamés entre les parties sur le projet industriel.



Le groupe énergétique souligne que cette opération représente un produit de cession de 3,4 milliards d'euros et dégagera une plus-value avant impôts de 1,8 milliard d'euros enregistrée dans ses comptes 2020.



