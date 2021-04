Engie : Cède sa participation de 60,5% dans Engie EPS

(CercleFinance.com) - Engie a signé un contrat pour la cession de sa participation de 60,5% dans le capital d'Engie EPS avec la société taïwanaise TCC.



TCC a des activités dans la fabrication de batteries, la production de ciment, la génération d'énergie, les services environnementaux, la chimie, la logistique et les infrastructures.



L'opération a été réalisée au prix de 17,10 euros par action, ce qui correspond à un prix total de 132 millions d'euros et à une valeur d'entreprise de plus de 240 millions d'euros.



