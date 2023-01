Engie : BofA dégrade à 'sous-performance'

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Bank of America a dégradé mardi sa recommandation sur le titre Engie, qu'il ramène de 'achat' à 'sous-performance' avec un objectif de cours réduit de 19 à 12 euros.



Dans une note consacrée aux fournisseurs de services collectifs européens diffusée dans la matinée, le bureau d'études explique que les risques entourant les résultats du groupe énergétique français sont, de son point de vue, orientés à la baisse.



BofA précise que ses objectifs initiaux, qui prévoyaient un potentiel haussier significatif au niveau des bénéfices, ont été annihilées, entre autres, par l'augmentation des provisions sur le nucléaire en Belgique.



L'analyste considère par ailleurs le mécanisme de récupération des recettes excédentaires des producteurs d'électricité mis en place par l'Etat français comme l'un des plus pénalisants d'Europe, là encore au détriment d'Engie.



