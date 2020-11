Engie : Bien orienté après ses trimestriels

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie prend 3% en début de séance, après la publication d'un résultat opérationnel courant (ROC) de 2,8 milliards d'euros au titre des neuf premiers mois de 2020, en baisse de 24,3% en organique par rapport à la même période en 2019.



Le groupe énergétique met en avant toutefois, après un deuxième trimestre significativement impacté, une croissance organique de 2% du ROC au troisième trimestre par rapport à l'année dernière, grâce à la croissance des renouvelables.



Affirmant 'bénéficier d'une stabilité et d'une bonne visibilité pour la plupart de ses activités', Engie déclare prévoir d'atteindre un ROC et un résultat net part du groupe dans les fourchettes indiquées pour 2020.



