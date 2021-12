Engie : AlphaValue relève sa cible, l'achat maintenu

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - AlphaValue a relevé jeudi son objectif de cours sur Engie, porté de 15,8 à 17,5 euros, saluant la transition opérée par le groupe énergétique, de simple 'holding' en un spécialiste des énergies vertes.



Le bureau d'études justifie son relèvement de cible par (1) la publication de résultats à neuf mois meilleurs que prévu, (2) la cession à bon prix d'Equans et (3) une amélioration des perspectives d'activité pour les années qui viennent.



'Plus que jamais, Engie confirme tout l'intérêt que constitue son dossier d'investissement en exécutant rapidement une orientation stratégique remaniée', explique le cabinet parisien.



'Le groupe bénéficie d'un exercice très solide, évidemment lié aux conditions de marché et au secteur de l'énergie, mais aussi grâce à une équipe de management convaincante (avec Catherine MacGregor au poste de directrice générale et Judith Hartmann au poste de directrice financière)', conclut-il.



