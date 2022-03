Engie : Allège sa participation dans GTT et cède 3M d'actions

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie annonce lancer la cession d'environ 3 millions d'actions de Gaztransport & Technigaz (GTT), dans le cadre d'un placement privé auprès d'investisseurs institutionnels.



À l'issue de l'opération, la participation d'Engie au capital de GTT serait réduite à environ 12 %.



L'opération s'inscrit dans le prolongement de l'annonce par Engie, le 13 novembre 2020, d'un programme ciblé de désengagement, du lancement d'une revue stratégique des options concernant sa participation dans GTT et de la cession en mai 2021 de 10 % du capital de GTT.



Le produit de l'opération sera utilisé pour les besoins généraux de l'activité d'Engie et pour financer la croissance future.





