Engie : Accord signé pour un projet éolien en Egypte

(CercleFinance.com) - Engie annonce la signature par un consortium dont il est membre, d'un protocole d'entente avec l'Egyptian Electricity Transmission Company et la New & Renewable Energy Authority pour construire, posséder et exploiter (BOO) un nouveau parc éolien de 3 GW en Égypte.



La cérémonie a eu lieu le 8 novembre en marge de la COP27 à Charm el-Cheikh. Ce nouveau projet s'appuie sur le succès passé obtenu dans le développement de parcs éoliens d'une capacité totale de 762,5 MW sur une base BOO en Égypte.



Les parcs éoliens du consortium contribueront aux objectifs de l'Egypte en matière de production d'énergie renouvelable visant à produire 42% d'électricité à partir de sources renouvelables d'ici 2030.



