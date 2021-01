Engie : Accord avec Total pour le projet Masshylia

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Total et Engie annoncent un accord de coopération pour concevoir, développer, construire et exploiter le projet Masshylia, le plus grand site de production d'hydrogène renouvelable de France à Châteauneuf-les-Martigues en Région Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur.



Alimenté par des fermes solaires, un électrolyseur de 40 MW produira cinq tonnes d'hydrogène vert par jour pour les besoins du processus de production de biocarburants de la bioraffinerie Total à La Mède, évitant 15.000 tonnes d'émissions de CO2 par an.



Les deux partenaires visent un début de construction des installations en 2022, à l'issue de l'étude d'ingénierie avancée, en vue d'une production en 2024, sous réserve de la mise en place des soutiens financiers et autorisations publiques nécessaires.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.