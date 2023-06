Engie : Accord avec le gouvernement belge sur le nucléaire

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Engie a annoncé jeudi avoir signé un accord avec le gouvernement belge en vue de prolonger deux de ses réacteurs nucléaires, mais aussi concernant ses obligations en matière de traitement des déchets.



L'accord vise à redémarrer les centrales nucléaires de Doel 4 et Tihange 3 dès novembre 2026, voire dès novembre 2025, dans le but de renforcer la sécurité d'approvisionnement en électricité du pays.



Il prévoit aussi la création d'une structure juridique dédiée aux deux unités nucléaires prolongées, qui sera détenue à parité par l'Etat belge et Engie avec l'objectif d'aligner les intérêts des deux parties.



L'accord a établi par ailleurs la fixation d'un montant forfaitaire pour les coûts futurs liés au traitement des déchets nucléaires, concernant toutes les installations nucléaires du groupe en Belgique, pour un montant total de 15 milliards d'euros.



Cela signifie que le groupe ne sera plus exposé à l'évolution des coûts futurs liés au traitement des déchets, qui étaient jusqu'ici revus tous les trois ans par la Commission des provisions nucléaires (CPN).



En contrepartie, Engie a prévu de constater dans ses comptes pour l'exercice 2023 une charge correspondant à l'augmentation de ses engagements au titre de cet accord, pour un montant de l'ordre de 4,5 milliards d'euros.



