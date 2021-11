Engie : Abandon d'un projet solaire à Hawaii

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - NHOA annonce qu'Engie North America a notifié Hawaiian Electric Company (HECO) de sa décision d'abandonner le projet d'installation d'énergie solaire couplée à du stockage à Puakō, projet dans lequel NHOA devait être sous-traitant d'Engie.



Cette décision est justifiée par des coûts d'interconnexion élevés combinés avec les difficultés générales en matière de chaîne d'approvisionnement et de production, ainsi que des contentieux de tarifs et d'autres sujets affectant le photovoltaïque.



Dans ce projet, qui avait été attribué à Engie en mai 2020, NHOA devait fournir le système de batteries de stockage et devait agir en tant que fournisseur de solutions de stockage complètes et intégrateur de systèmes.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.