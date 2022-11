Enertime : Entouré après un contrat en Afrique du Sud

(CercleFinance.com) - Enertime gagne 5% après l'annonce de la signature d'un contrat d'un montant de 2,35 millions d'euros avec la société sud-africaine Environmental & Process Solutions, pour la fourniture d'un ORC à haute température et haut rendement de 2,3 MW.



L'ORC sera alimenté par une chaudière biomasse destinée à brûler des coques de noix de Macadamia d'une plantation à Nelspruit, dans la province de Mpumalanga en Afrique du Sud. Le contrat concerne la fourniture des équipements et l'assistance à la mise en service.



'Après la Chine et la Bulgarie, les solutions d'Enertime démontrent encore une fois leur pertinence à l'international qui représente déjà, suivant les années, plus de 50% de notre chiffre d'affaires', commente le PDG Gilles David.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel