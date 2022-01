Enertime : Bien orienté après une subvention de Bruxelles

(CercleFinance.com) - Enertime s'adjuge 8% après que la société été sélectionnée dans le cadre du programme Horizon Europe de la Commission Européenne pour deux projets d'innovation liés à la technologie des ORC et à celle des Pompes à Chaleur haute température.



Le montant total des subventions pour la société de 'cleantech' au service de l'efficacité énergétique industrielle et de la production d'énergie géothermique s'élève à 8,5 millions d'euros sur un financement total cumulé de 22 millions.



Cette sélection concerne d'un part le projet DECAGONE, pour lequel Enertime assure le pilotage technologique et administratif d'un consortium de 16 partenaires, et d'autre part, le projet PUSH2HEAT pour lequel il est partenaire d'un consortium.



