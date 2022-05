Elis : Oddo reste positif, mais réduit son objectif de cours

(CercleFinance.com) - Oddo BHF réitère son opinion 'surperformance' sur Elis avec un objectif de cours ajusté de 19,4 à 18,6 euros, malgré des estimations de BPA 2022/2023 rehaussées de 6% en moyenne pour le groupe de blanchisserie industrielle.



'La croissance organique en 2022 devrait s'accélérer, rendant les objectifs du management trop prudents', juge l'analyste, pour qui 'Elis bénéficie de la poursuite de la reprise du segment hôtellerie restauration et des hausses de prix destinées à compenser des surcoûts'.



'Le FCF devrait selon nous dépasser 200 millions d'euros en 2022 ramenant le ratio de levier DN/EBITDA à environ 2,6 fois (contre trois fois en 2021) et permettant le versement d'un dividende et une politique de croissance externe plus active', poursuit-il.



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur ELIS en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok