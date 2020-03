Elis : Mettra à jour ses objectifs 2020 avec le COVID-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe Elis annonce ce soir que le contexte de crise sanitaire actuel 'aura des répercussions sur les résultats financiers du 1er semestre 2020'.



De plus, les objectifs annuels 2020 'seront revus et communiqués dès que la situation permettra une visibilité suffisante'. 'Le Groupe est convaincu de pouvoir limiter l'impact sur l'EBITDA et de réduire son niveau d'investissements. Pour chaque euro de chiffre d'affaires perdu, l'EBITDA sera impacté d'environ 50 centimes, et 20 centimes devraient être économisés sur les investissements', explique le groupe.



Le groupe a notamment annoncé la fermeture temporaire d'une trentaine d'usines, dont 16 en France et 10 en Espagne.



