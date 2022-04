Elior : En moins de 4 mois, le pro de la restauration collective Elior a perdu près de 60% en Bourse

(BFM Bourse) - Elior est mis sous pression par une note d’analyste dégradant le titre du spécialiste de la restauration collective à "conserver". Il faut dire que le piètre parcours de l’action depuis le début de l’année, conjugué à une crise de gouvernance, incite à la prudence sur le dossier.

Le marché a du mal à digérer les mauvaises nouvelles concernant le groupe de restauration collective Elior. C'est encore le cas avec la dernière note publiée mardi par les analystes de Deutsche Bank, qui dégradent leur recommandation de "achat" à "conserver" sur le titre, avec un objectif de cours drastiquement réduit de 8,1 à 3,1 euros. Après avoir ouvert en forte baisse et avoir perdu jusqu'à près de 3,5%, l'action Elior a remonté la pente pour être à l'équilibre vers 16h40. Reste que depuis le début de l'année, Elior occupe la place peu enviable des plus fortes baisses du SBF 120. Le titre a vu son cours plonger de près de 58% sur la période et a même inscrit un plus bas historique à 2,39 euros, le 13 avril dernier.

Les opérateurs avaient en effet peu goûté l’annonce début mars de la démission de son directeur général Philippe Guillemot pour raisons personnelles. Ce dernier est finalement parti prendre les manettes de Vallourec pour un mandat de 4 ans.

Cette défection intervenait quelques semaines après que le numéro 3 européen de la restauration collective a suspendu ses objectifs financiers pour l’exercice 2021-2022, malgré un net rebond de son activité constaté entre octobre et décembre. "Le manque de visibilité quant à la levée de l'ensemble des restrictions sanitaires liées au variant Omicron a contraint le groupe à abandonner son objectif d’une croissance organique d'au moins 18% et une marge d'Ebita ajusté "entre 2 et 2,5%" sur l’exercice clos à fin septembre 2022. Outre le manque de visibilité, le groupe avait également évoqué, dans ce communiqué publié en janvier, les effets de l'inflation qui s'accélère dans tous les pays où il est présent.

Le spécialiste de la restauration collective maintenait en revanche ses objectifs à horizon 2024 d’accélérer et d’amplifier son développement pour retrouver le niveau de chiffre d’affaires d’avant crise (4,92 milliards d'euros en 2018-2019) avec une marge d’Ebita ajusté nettement plus élevée à "environ 4,6%" sur l'exercice 2023-2024 (contre 3,6% en 2018-2019). Cela sous-tend une croissance organique annuelle du chiffre d'affaires d’au moins 7% en 2022-2023 et 2023-24, précisait Elior, qui ajoutait viser une "reprise de la distribution de dividendes sur la base des résultats de l’exercice 2022-23".

Sabrina Sadgui

©2022 BFM Bourse