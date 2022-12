Elior : Oddo reste à 'sous-performance' sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'sous-performance' sur le titre Elior, avec un objectif de cours inchangé de 2,8 euros.



Le bureau d'analyses indique comprendre en partie le rationnel stratégique de l'opération de rapprochement avec les activités multiservices de Derichebourg (DMS) qui devrait permettre à la société de briguer la position de leader de la restauration collective et multiservice en France, devant Sodexo.



Le broker considère néanmoins que les synergies évoquées par Elior (a minima 30 ME en run-rate en 2026), bien qu'évidentes dans le segment santé d'Elior (27% du CA 22), sont moins évidentes dans le reste de l'activité (73% du CA en Corporate et Education).



'Nous restons confiants quant aux fondamentaux du secteur de la restauration collective et sa résilience en temps de crise économique. Néanmoins, Elior a accumulé un certain nombre d'erreurs stratégiques et opérationnelles au cours des dernières années qui rendent son retournement long et relativement incertain en restauration collective', conclut l'analyste.





Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.