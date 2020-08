Elior : Le titre pénalisé par des propos de broker

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Elior accuse l'une des plus fortes baisses du SBF 120 lundi matin à la Bourse de Paris, le spécialiste de la restauration collective étant pénalisé par une note de Berenberg, qui a décidé d'abaisser son objectif de cours sur le titre.



L'intermédiaire financier estime que le secteur de la restauration reste très tributaire du retour des étudiants dans les universités, de l'inversion de la tendance au télétravail et de l'impact des livraisons de repas.



'Nous considérons que la tendance au télétravail due à l'épidémie de Covid-19 constitue une menace plus importante et plus immédiate que la livraison de repas', écrit-il dans une note.



Berenberg considère néanmoins qu'il existe des opportunités au sein du secteur, notamment du côté des grands groupes, qu'il juge mieux à même de tirer leur épingle du jeu face aux acteurs de plus petite taille.



Dans cet ordre d'idée, sa valeur préférée au sein du secteur demeure Sodexo.



Le courtier allemand, qui affiche une recommandation 'conserver' sur Elior, abaisse par ailleurs son objectif sur le titre de six à 5,5 euros, ce qui se traduisait pas une baisse de l'ordre de 1% de l'action lundi en milieu de matinée.



