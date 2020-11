Ekinops : Une solution répond aux défis du télétravail

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -Ekinops annonce le lancement de SD-WAN Home Office Connect, une solution réseau conçue pour aider les entreprises à surmonter les défis de performance, de sécurité et juridiques liés au télétravail.



Avec Home Office Connect, la solution SD-WAN Xpress d'Ekinops est intégrée dans un routeur Ekinops dédié, permettant à l'entreprise d'établir une connexion VPN à distance sécurisée entre le lieu de télétravail du collaborateur et les bureaux de l'entreprise.



Combinant la connectivité haut débit 4G et WiFi, SD-WAN Home Office Connect permet désormais d'optimiser l'infrastructure réseau pour offrir au télétravailleur la même vitesse de connectivité, la même sécurité et la même efficacité qu'à un collaborateur sur site.





