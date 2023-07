Ekinops : Obtient 100 ME de nouveaux financements

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce la conclusion d'une nouvelle ligne de financements auprès de ses partenaires bancaires.



La société indique avoir sécurisé de nouveaux financements d'un montant total de 100 ME, visant à doter la société des moyens financiers nécessaires pour accompagner son développement et notamment sa stratégie de croissance externe.



L'octroi de ces financements vient diversifier les sources de financement d'Ekinops, rallonger la maturité de sa dette et renforcer son bilan dans un environnement de marché extrêmement compétitif.



'La confiance accordée à Ekinops témoigne de la bonne santé financière du Groupe et du soutien de ses partenaires bancaires', souligne la société.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.