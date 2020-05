Ekinops : Accord de principe pour une ligne de financement

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce avoir obtenu l'accord de principe de ses banques pour une nouvelle ligne de financement de 12 millions d'euros, un prêt garanti à hauteur de 90% par l'Etat Français qui aura une maturité d'un an, avec option d'extension jusqu'en mai 2026.



Par ailleurs, aux Etats-Unis, sa filiale Ekinops Corp a obtenu, un financement de 596.000 dollars dans le cadre du plan de soutien aux PME pour faire face aux aléas de la crise, prêt consenti pour une durée maximale de deux ans, avec un différé de six mois.



