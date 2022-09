Ekinops : Accompagne Netalis dans l'extension de ses services

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Ekinops annonce que Netalis, filiale du groupe NASCA issu de la fusion de Netalis et ASC, a choisi ses solutions DWDM (multiplexage par répartition en longueur d'onde dense) afin de répondre au besoin croissant en bande passante de ses clients professionnels, entreprises et institutions publiques.



Le réseau DWDM est déployé par ' plaques ' en commençant par la région PACA (Provence-Alpes-Côte d'Azur) et offre désormais un lien direct entre la métropole de Nice, la zone de Sophia-Antipolis, le golfe de Saint-Tropez avec le point de présence (PoP) de Marseille.



' Nous pouvons compter sur Ekinops pour nous accompagner dans le développement de nouvelles autoroutes numériques au sein de plusieurs régions, à commencer, cette année par la Bourgogne-Franche Comté et l'Alsace ', commente Éric Farnet, directeur général du groupe NASCA.



' La demande des clients pour des services cloud de proximité, exigeants en terme de performance et de faible latence, ne cesse de s'accroître ', explique Thierry Varona, Directeur des ventes France d'Ekinops. ' Nos solutions permettent à des fournisseurs de services de transformer rapidement leurs offres entreprises et ceci en limitant leurs coûts. '



Copyright (c) 2022 CercleFinance.com. Tous droits réservés.