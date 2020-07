Eiffage : Un nouveau directeur général pour Eiffage Métal

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Métal annonce la nomination de Thierry Wolkiewiez, précédemment directeur général de Vallourec Bearing Tubes, au poste de directeur général France.



Il rapportera directement à Guillaume Sauvé, président d'Eiffage Génie Civil et d'Eiffage Métal.



Thierry Wolkiewiez débute sa carrière en 1998 au sein d'ExxonMobil où il évolue à différents postes managériaux liés au planning stratégique, à la logistique et au négoce.



En 2004, il intègre le groupe Vallourec au sein duquel il assume des fonctions de contrôle de gestion opérationnel, de coordination de projet au Brésil, avant de prendre en charge la stratégie de la division casing-tubing du groupe, puis la direction commerciale de la division produits de forage, et enfin de participer au développement d'entités en Amérique du Nord et en France.



