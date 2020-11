Eiffage : Signe la maîtrise foncière d'un projet 24.000m2

(CercleFinance.com) - Eiffage Immobilier annonce la signature de la maîtrise foncière d'un projet mixte de 24 000m2 avec la SPL Chartres Aménagement.



L'opération, située aux portes de la région parisienne au sein de la ZAC Pôle Gare à Chartres et près du centre-ville, accueillera un programme de 18 000 m² de bureaux et 130 logements.



Le démarrage du chantier est prévu au 4e trimestre 2021 et sera accompagné de la restructuration de la rue Pierre Nicole avec de nouvelles voies pour le réseau de transport en commun et des pistes cyclables.



Le programme sera réalisé par Eiffage Construction et pourra accueillir ses premiers habitants sous 36 mois.





