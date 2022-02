Eiffage : Résultat net part du groupe de 777 ME sur 2021

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le chiffre d'affaires consolidé s'établit à plus de 18,7 milliards d'euros sur l'année, en hausse de 14,7 % à structure réelle (+ 3,2 % par rapport à 2019) et de 14,4 % à périmètre et change constants (pcc). L'activité est en hausse sensible de 7,6 % sur le 4ème trimestre (+ 5,5 % par rapport au 4ème trimestre 2019).



Le résultat opérationnel courant s'établit à 1 919 millions d'euros, soit 10,3 % du chiffre d'affaires, en hausse de 51,9 % par rapport à 2020 (- 4,3 % par rapport à 2019). Le résultat net consolidé part du Groupe ressort à 777 millions d'euros (725 millions d'euros en 2019). Le résultat net par action est de 7,98 euros (3,83 euros en 2020 et 7,48 euros en 2019).



Le cash-flow libre s'établit à 1,6 milliard d'euros, en hausse significative par rapport à 2020 (+ 443 millions d'euros) mais également par rapport en 2019 (+ 276 millions d'euros).



Eiffage anticipe ainsi une nouvelle progression de ses résultats en 2022, en Travaux comme en Concessions.



