Eiffage : Repli de 4,3% du CA à 3,7 MdE au 1er trimestre

(CercleFinance.com) - Eiffage a réalisé un chiffre d'affaires consolidé de 3,7 milliards d'euros au 1er trimestre 2020, en baisse de 4,3 % par rapport au 1er trimestre 2019 (- 5,3 % pcc).



Dans les Travaux, l'activité baisse de 5,3 % (- 5,5 % pcc) et s'établit à près de 3,1 milliards d'euros.



Dans la construction en France, l'activité s'inscrit en baisse de 12,1 % à 602 millions d'euros. En Europe hors de France, elle est en repli de 13,9 % (- 15,5 % pcc) à 205 millions d'euros. Dans l'immobilier, le chiffre d'affaires baisse de 11,2 % à 182 millions d'euros mais reste supérieur à son niveau de 2018.



' Le carnet de commandes s'élève à 15,0 milliards d'euros au 31 mars 2020 pour les Travaux, en baisse de 2 % sur un an (+ 5 % sur 3 mois) et représente 12,0 mois d'activité des branches Travaux. Il n'inclut deux contrats majeurs précités finalisés début avril ' indique le groupe.



