Eiffage : Remporte plusieurs marchés subventionnés en Afrique

(CercleFinance.com) - Eiffage Énergie Systèmes annonce avoir remporté plusieurs marchés subventionnés par la Millennium Challenge Corporation (MCC), au Bénin et au Ghana.



Les équipe de EiffageÉnergie Systèmes Transport et Distribution et de RMT,vont participer à l'amélioration des réseaux de distribution du courant électrique dans ces deux pays d'Afrique de l'Ouest.



Au Bénin, les équipes vont procéder au renforcement et à la réhabilitation des réseaux électriques HTA et HTB (enterrés et aériens). Elles vont également construire trois postes de transformationHTB/HTA/BT et réaliser les travaux de génie civil inhérents à ce vaste chantier.



Au Ghana, les équipes vont installer et mettre en service deux des quatre sous-stations primaires (33/11 kV) actuellement en construction pour la Compagnie d'électricité du Ghana (ECG), àKandaetLegondans la région du Grand Accra. Les hôpitaux de la régionen seront les premiers bénéficiaires, assure Eiffage.





