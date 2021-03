Eiffage : Remporte la rénovation de 670 logements sociaux

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage Construction annonce aujourd'hui s'être vu confier par Maisons & Cités, principal bailleur social des départements du Pas-de-Calais et du Nord, la rénovation de 670 logements situés à Lourches, Escaudain et Raismes, des communes situées à proximité de Valenciennes.



Les travaux consisteront à réduire par trois le niveau de consommation énergétique moyen des logements individuels (label BBC Rénovation) tout en conduisant d'importants travaux d'embellissement intérieur.



Les travaux débuteront d'ici quelques semaines au rythme moyen de 6 logements par mois et par site, avec des premières livraisons attendues dès la fin d'année et jusqu'en 2025.



Le projet a pour ambition de développer l'économie circulaire et le recyclage le plus large possible des matériaux et matériels issus du chantier. L'emploi local sera par ailleurs favorisé avec un objectif de plus de 25 000 heures d'insertion professionnelle, précise Eiffage.



