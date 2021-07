Eiffage : Recyclage du béton au Togo

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce aujourd'hui organiser le recyclage de 12 000 tonnes de béton issues de travaux de démolition sur le port de Lomé (Togo). 'Nous mettons en oeuvre des matériaux traités au liant hydraulique (MTLH) produits à partir du recyclage de béton concassé', explique la société.



L'objectif est clairement annoncé: réduire la pression exercée sur les ressources grâce à la mise en place d'un partenariat avec CMTP (Carrière Mine Travaux Publics) pour le concassage.



Les matériaux issus du concassage du béton sont criblés pour obtenir différentes coupures : sables concassés et différents agrégats qui sont ensuite revalorisés.



L'opération a permis d'économiser plus de 30 000 litres de gasoil, 2 800 kg d'explosifs et 8 150 tonnes de granulats, indique Eiffage.



