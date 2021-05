Eiffage : Réalise la plus grande centrale solaire du Bénin

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - RMT et Eiffage Énergie Systèmes vont construire la plus grande centrale solaire du Bénin dans le village d'Illoulofin (commune de Pobé). La Société béninoise d'énergie électrique (SBEE) a mandaté les équipes d'Eiffage Énergie Systèmes, et notamment celles de la filiale RMT.



Dans le cadre du projet Defissol, lesd spécialistes e RMT vont installer à Illoulofin 47 212 modules photovoltaïques de 530 Wc chacun (puissance totale de la centrale : 25,85 MWc), des onduleurs strings et six postes de transformation du courant (de 3 MVA chacun).



La centrale photovoltaïque d'Illoulofin permettra de produire 35 GWh d'électricité par an de façon à couvrir la consommation énergétique de 180 000 personnes.



