Eiffage : Partenaire du 1er parc éolien offshore français

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que Clemessy, la marque d'Eiffage Energie Systèmes, a été retenue pour effectuer l'assemblage et les tests des modules de puissance de 80 éoliennes dans le cadre du développement du premier parc éolien offshore français.



Ce parc devrait être inauguré en 2022 par EDF Renouvelables et Enbridge. Il est actuellement en construction à Saint-Nazaire et la fabrication des génératrices d'électricité a été confiée à GE Renewables Energy.



Installés dans la partie inférieure des mâts, les modules de puissance permettront de convertir l'électricité produite par les nacelles GE contenant une génératrice afin de la faire converger vers la future sous-station offshore du parc éolien, elle-aussi en construction, aux Chantiers de l'Atlantique.



Une fois mis en service fin 2022, le parc devrait permettre de produire 20 % de la consommation électrique du département de la Loire Atlantique, soit 480 MW par an, précise Eiffage.





