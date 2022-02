Eiffage : Oddo relève son objectif de cours sur le titre

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de ' surperformance ' sur Eiffage, avec un objectif de cours relevé de 111 euros à 116 euros.



Le bureau d'analyses met en avant des résultats 2021 ' supérieurs aux attentes ', aussi bien au niveau de l'EBIT (2,3% au-dessus du consensus) que du résultat net annuel (777 ME contre 726 ME pour le consensus).



Pour 2022, ' le groupe va profiter en effet d'un carnet de commandes toujours en hausse (+1% par rapport à fin 2020) et d'une reprise des commandes des collectivités locales qui avaient été plus limitées au S2 2021 ', estime l'analyste.



Par conséquent, Oddo relève ses estimations (+3.1% sur EBIT 2022 et +2.6% pour 2023) afin d'intégrer cette bonne publication et une amélioration de la dynamique dans le contracting (volumes et marges).



