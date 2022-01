Eiffage : Oddo relève légèrement son objectif de cours

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Oddo maintient sa note de 'surperformance' sur le titre Eiffage, avec un objectif de cours relevé à 111 euros, contre 110 euros précédemment.



Le bureau d'analyses met en avant la hausse du trafic d'APPR de 2,3% au 4e trimestre par rapport à 2019, alors qu'il anticipait un recul de 3,7%. 'La bonne dynamique de trafic observée au 3e trimestre s'est maintenue sur la fin d'année', constate l'analyste.



Ainsi, le chiffre d'affaires d'APRR s'élève à 658.9 ME au 4e trimestre 2021 en hausse de 5.4% vs 2019 et 28.8% vs 2020, supérieur à l'estimation d'Oddo qui anticipait 636 ME.



'Alors que la bonne dynamique opérationnelle devrait se poursuivre en 2022, la valorisation est particulièrement attractive avec un risque selon nous exagéré sur l'allocation de capital, la hausse des taux et les élections françaises', conclut le broker.



