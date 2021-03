Eiffage : Mobilisé pour les travaux de The First, à Bruxelles

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) -The First, un grand immeuble de bureaux situé au coeur de Bruxelles, fait actuellement l'objet d'une profonde rénovation qui devrait s'achever en décembre 2022, fait savoir Eiffage aujourd'hui.



Les équipes de Valens (Eiffage Benelux, filiale d'Eiffage Construction), ARFI pour les travaux de désamiantage (Eiffage Benelux) et Collignon (Eiffage Energie Systèmes), ont uni leur force pour la réalisation de ce projet de 8000m2 qui se veut haut de gamme, innovant et durable.



Le bâtiment satisfera ainsi aux dernières exigences environnementales avec une certification 'BREEAM Excellent'. The First fonctionnera notamment à l'énergie solaire, et un système de récupération des eaux sera installé, précise Eiffage.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.