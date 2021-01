Eiffage : Mobilisé dans les travaux du tramway d'Angers

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Eiffage annonce que 'le dévoiement de la ligne A du tramway d'Angers, réalisé par les équipes d'Eiffage Energie Systèmes, a été inauguré le 4 janvier'.



Le chantier entre dans le cadre de la construction de l'extension et de la création des lignes de tramway B et C. La ligne apportera deux nouveaux itinéraires commerciaux et permettra un maillage de transports en commun plus dense dans le centre-ville d'Angers, précise Eiffage.



Par ailleurs, à partir de 2021, les équipes seront en charge de la réalisation de l'alimentation électrique (haute tension, basse tension et traction) des nouvelles ligne B et C soit la création de 5 sous-stations de traction et 19 stations voyageurs. Les travaux se termineront en 2023.





