Eiffage : Livre le programme Opus One, à Clichy

(CercleFinance.com) - A Clichy, Eiffage Immobilier annonce avoir livré le programme 'Opus One', une résidence qui s'étire sur quatre bâtiments et s'élève jusqu'au 8ème étage, avec des toitures terrasses et une vue à 360 degrés sur Paris et ses environs.



Situés à quelques pas du RER et de la future station de métro de la ligne 14 ' Clichy-Saint-Ouen ', les logements sont en accession oudestinés aux bailleurs sociaux INLI (12 logements), Amundi(23 logements), Hauts-de-Seine Habitat (50 logements).



Certifiés NF Habitat Excellent, ils offrent de bonnes performances énergétiques et environnementales, assure Eiffage.



