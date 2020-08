Eiffage : Les semestriels impactés par la crise du Covid-19

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Annoncés ce soir, les résultats semestriels du groupe Eiffage sont marqués par une baisse de -19,6% du chiffre d'affaires, qui s'affiche à 8,54 milliards d'euros.



Le groupe constate en effet un 'impact majeur de la pandémie Covid-19 sur le semestre : forte baisse du chiffre d'affaires et des résultats, en Travaux et en Concessions'.



Le résultat opérationnel courant du Groupe s'établit à 262 millions d'euros, en baisse (-68,7%), pour une marge opérationnelle de 3,8% contre 9,8% en juin 2019. Le résultat net part du Groupe s'établit pour sa part à -8 millions d'euros (290 millions d'euros en juin 2019).



'Sur l'ensemble de l'année, Eiffage anticipe une baisse marquée de son activité et de ses résultats, qui se redresseront toutefois sensiblement sur le second semestre. Fort d'un carnet de commande historique, d'un bilan solide et d'une liquidité renforcée, le Groupe est confiant sur sa capacité à affronter la crise sanitaire et économique actuelle et à investir dans sa croissance durable', commente Eiffage.





Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.

Vous suivez cette action ? Recevez toutes les infos sur EIFFAGE en temps réel : Par « push » sur votre mobile grâce à l’application TradingSat Bourse Par email Ok