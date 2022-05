Eiffage : Les prévisions de chiffre d'affaires de Stifel

À lire aussi Créez et gérez votre portefeuille virtuel

(CercleFinance.com) - Le groupe publiera ses ventes du 1er trimestre 2022 aujourd'hui après la clôture de la bourse. ' Nous prévoyons une croissance du chiffre d'affaires de +5,8% à 4 203 millions d'euros ' indique Stifel.



L'analyste s'attend à ce que l'activité soit restée résiliente, alors que la construction française a le potentiel de se redresser.



' Nous pensons qu'il existe de meilleures valeurs dans le secteur à court et moyen terme. En particulier,

Ferrovial (Achat, 22,98 E) et Vinci (Achat, 89,34 E) semblent bénéficier d'une meilleure dynamique des bénéfices, compte tenu de l'impact continu de la crise financière sur le secteur de la construction ' estime Stifel.



' Eiffage reste cependant une option stable et relativement peu risquée dans le contexte d'un ralentissement mondial '.



Stifel confirme son conseil à conserver sur la valeur avec un objectif de 104 E.



